I programmi in tv oggi, 14 aprile 2023: film e intrattenimento (Di venerdì 14 aprile 2023) Su Rai Uno Ci vuole un fiore, su Canale 5 Il Patriarca. Guida ai programmi Tv della serata del 14 aprile 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 14 aprile 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 Lei mi parla ancora. Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e anche adesso che è morta continua a parlare con lei a porte chiuse. Sua figlia commissiona una raccolta di memorie a un ghostwriter, per permettere a suo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 aprile 2023) Su Rai Uno Ci vuole un fiore, su Canale 5 Il Patriarca. Guida aiTv della serata del 14Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 14? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Lei mi parla ancora. Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e anche adesso che è morta continua a parlare con lei a porte chiuse. Sua figlia commissiona una raccolta di memorie a un ghostwriter, per permettere a suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : A varare la legge sul payback sanitario che oggi rischia di mettere in ginocchio le aziende fornitrici di dispositi… - antonioosellame : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… - GerriLiu5 : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… - iWebRadio : Programmi in Onda: Venerdì 14 Aprile 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( tra… - SKAGERRAT : RT @Anpinazionale: Da oggi sul sito nazionale ANPI sono disponibili, in continuo aggiornamento, i programmi delle manifestazioni che si svo… -