I parcheggi a Udine si pagano anche in modo elettronico

(Di venerdì 14 aprile 2023) SSM nell’ambito dello sviluppo del proprio core-business di gestione della sosta a raso e nell’ottica dioffrire un servizio sempre più completo all’utenza, efficiente ed all’avanguardia, mediantel’implementazione delle migliori soluzioni tecnologiche, ha ritenuto fondamentale investire in un’attivitàdi aggiornamento e ammodernamento tecnologico dei parcometri esistenti rinnovandone le componentihardware e software, abilitando i pagamenti elettronici e centralizzando i dati delle transazioni in temporeale.Per tale motivo, nel piano investimenti della nuova convenzione per la gestione della sosta sottoscrittacon il Comune di, sono state inserite delle attività volte al potenziamento tecnologico eall’innovazione dei sistemi di pagamento nell’ottica della digitalizzazione ed evoluzione allo “smartparking”.Il progetto di ammodernamento tecnologico dei parcometri è ...

A Udine parcheggiare diventa smart Il Friuli

In alcune zone della città sono state sostituite le "macchinette" per pagare i ticket degli stalli blu a raso con una versione più aggiornata e smart.