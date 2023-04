I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il numero dei comunicatori è in continuo e costante aumento, una professione che si è sempre evoluta e mai estinta. Allora cosa distingue i comunicatori tra di loro: se è vero che lo siamo un pò tutti, esiste ancora il discrimine tra chi fa comunicazione e chi informazione? A queste domande cerca di rispondere il libro “Comunicatore a chi?”, scritto dai giornalisti Silvia Grassi e Roberto Iadicicco, anche attraverso il contributo di chi ha fatto della comunicazione una professione, di chi tutti i giorni si occupa di parlare agli altri, di informarli, di convincerli, di intrattenerli e persuaderli. Il volume racconta infatti il mestiere e il ruolo del comunicatore attraverso quindici storie che vedono protagonisti volti noti di vari settori, fra cui Piero Chiambretti, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il numero dei comunicatori è in continuo e costante aumento, una professione che si è sempre evoluta e mai estinta. Allora cosa distingue i comunicatori tra di loro: se è vero che lo siamo un pò tutti, esiste ancora il discrimine tra chi fae chi informazione? A queste domande cerca di rispondere il“Comunicatore a chi?”, scritto dai giornalisti Silviae Roberto, anche attraverso il contributo di chi ha fattouna professione, di chi tutti i giorni si occupa di parlare agli altri, di informarli, di convincerli, di intrattenerli e persuaderli. Il volume racconta infatti il mestiere e il ruolo del comunicatore attraverso quindici storie che vedono protagonisti volti noti di vari settori, fra cui Piero Chiambretti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco - - Italpress : I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco - ZerounoTv : I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco - blogsicilia : #notizie #sicilia I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco - - blogsicilia : #notizie #sicilia I modi e i mondi della comunicazione in un libro di Grassi e Iadicicco - -