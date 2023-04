I misteri di Messina Denaro nei covi ancora segreti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Scriveva tutto Matteo. Riflessioni, pensieri, messaggi per fiancheggiatori e persone care, un diario destinato alla figlia naturale, il resoconto minuzioso delle spese sostenute. ...

Scriveva tutto MatteoDenaro. Riflessioni, pensieri, messaggi per fiancheggiatori e persone care, un diario destinato alla figlia naturale, il resoconto minuzioso delle spese sostenute. Scriveva e conservava, ......nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale ha disposto il carcere per la Bonafede - non può fare dubitare dell'esistenza di materiale di ben altra importanza sugli affari criminali di

Scriveva tutto Matteo Messina Denaro. Riflessioni, pensieri, messaggi per fiancheggiatori e persone care, un diario destinato alla figlia ...I documenti, le cose importanti non sarebbero ancora saltate fuori e sarebbero nascoste in luoghi rimasti ignoti agli inquirenti.