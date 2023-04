I messaggi, la base militare e l’arresto: cosa ha scoperto l’Fbi su Jack Teixeira (Di venerdì 14 aprile 2023) Due cani a tenergli compagnia, mentre lui è in sella al suo Quad con indosso la maglia dei Boston Celtic: è questa una delle prime immagini della vita privata di Jack Teixeira giunte sui media Usa. È lui il famigerato utente OG, colui cioè che a partire dalla fine del 2022 aveva iniziato a inserire InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 14 aprile 2023) Due cani a tenergli compagnia, mentre lui è in sella al suo Quad con indosso la maglia dei Boston Celtic: è questa una delle prime immagini della vita privata digiunte sui media Usa. È lui il famigerato utente OG, colui cioè che a partire dalla fine del 2022 aveva iniziato a inserire InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stef_j8 : <che di base,non condividono o non pensano realmente. Il 'dover passare per' è estremamente sbagliato,ma fai quello… - tizenari : @therealandrea9 @ignaziopinna9 @Stefania_67 ...di come evolve la situazione in base ai fatti di cronaca (leggi malo… - Daniilc5Verif : @FurnoDaniele Invece ha senso è solo una questione di dispositivo se utilizzi un Mac sai che ha la forma di un pc ??… - simonefratus : Siete pronti a gestire una crisi a seguito di un attacco di tipo #ransomware? Siete sicuri di avere gli strumenti g… - RinaSanctis : @INPS_it Cosa si deve fare molti messaggi creano solo confusione grazie delle informazioni però io non so come ca… -