I giudici e La Verità…

(Di venerdì 14 aprile 2023) Una velocissima segnalazione, arrivata da una fedele lettrice, ci rimanda a un articolo de La Verità del 12 aprile 2023, articolo dal titolo: Duecentostroncano le restrizioni per il Covid Nell’articolo però non viene portata alcuna prova di questi fantomatici duecentoche stroncano le restrizioni, vengono riportate alcune sentenze ritenute da La Verità “esempi più rappresentativi” ma è proprio la chiusura dell’articolo, subito prima dell’elenco di questi esempi, a portare la dimostrazione pratica che è probabile non siano “duecento”. Riportiamo dal testo de La Verità: In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Duecento provvedimenti non sono duecento, ma appunto duecento ...