I giovani agricoltori Cia devono puntare sulla qualità dei prodotti e l' accoglienza nelle aziende

In provincia di Cuneo gli associati all'Agia di Cia -Italiani - cioè gli imprenditori con meno di 40 anni - sono oltre 300. Una realtà ... C'è un futuro per iin agricoltura '......a quello che hanno fatto altri Paesi Ue come Francia e Svizzera per la difesa degli, ... ma anche di tantiche faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con ...... di conoscenza, ho stretto legami con agronomi ee oggi il nostro prodotto è scelto ... È un modo per far restare sul territorio tanticapaci e appassionati, creare un team di lavoro ...

I giovani agricoltori Cia puntino alla qualità dei prodotti e all’accoglienza IdeaWebTv

Secondo un Report di Ismea, le aziende condotte da under 40 sono il 18,7% rispetto al 9,3% delle aziende agricole in generale, e sono più digitalizzate (61,7% contro 15,8%) ...(Arv) Venezia 13 apr. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia “Maledetta zappa. Due millenn ...