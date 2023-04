(Di venerdì 14 aprile 2023) “Sono controanch’io, però anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio”. A parlare è Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, il26ennein Trentino dall’orsa Jj4. La mamma commenta così la notizia della sospensione dell’ordinanza di abbattimento dell’orso da parte del Tar di Trento, che ha accolto il ricorso presentato dalla Lav. Ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, idel giovane chiedono giustizia. “Lui è andato semplicemente per una passeggiata come tutti i ragazzi fanno qui, come tutti i cittadini, i turisti, qualsiasi persona, bisognerebbe venire qui in estate a vedere quante migliaia di persone ci sono e si addentrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Uno studio della SIP, Società Italiana di Pediatria ha messo in luce i rischi del fenomeno dello 'sharenting' - DarioBallini : Tutti mobilitati per obbligare una donna a fare la madre contro la sua volontà e poi si tace sull'infame spedizione… - SecolodItalia1 : I genitori del runner ucciso dall’orso: non vogliamo l’abbattimento, ma via gli animali pericolosi… - RTestaIT : @Capezzone È triste che si debba scioperare per tentare di avere quello che spetta. Cioè una vita dignitosa che non… - sarais53 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani Claudia Cardinale nasce a Tunisi il #15aprile 1938 da genitori di origine siciliana.Tra le più importa… -

30 della Costituzione Italiana : "È dovere e diritto deimantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuorimatrimonio". Affinché questa responsabilità sia agita in modo ...Ai microfoni de La Vita in Diretta , il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, igiovane chiedono giustizia. 'Lui è andato semplicemente per una passeggiata come tutti i ragazzi ......devono essere convinti che la sofferenzabambino sia insopportabile e che non vi siano opzioni di cura per alleviare i dolori. La possibilità dell'eutanasia deve essere discussa con i...

A Rai1 parlano i genitori di Andrea: "Nostro figlio non è andato nella tana dell'orso" RaiNews

Ci corre l’obbligo ricordare che la responsabilità educativa spetta ai genitori come leggiamo nell’Art. 30 della Costituzione Italiana: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare ...Ai microfoni del programma di Rai1 ‘La Vita in Diretta’ i genitori del giovane chiedono giustizia. “Lui è andato semplicemente per una passeggiata come tutti i ragazzi fanno qui, come tutti i ...