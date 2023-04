I creditori pressano Zhang: riconoscere in Italia la causa a Hong Kong (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo scorso luglio il tribunale di Hong Kong ha dato torto a Steven Zhang nella causa che lo vedeva inadempiente verso istituti bancari cinesi per 250 milioni di euro di prestiti e una obbligazione che aveva garantito personalmente. Sulla questione, Calcio e Finanza aveva svelato documenti nei quali gli stessi creditori sostenevano come il presidente L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo scorso luglio il tribunale diha dato torto a Stevennellache lo vedeva inadempiente verso istituti bancari cinesi per 250 milioni di euro di prestiti e una obbligazione che aveva garantito personalmente. Sulla questione, Calcio e Finanza aveva svelato documenti nei quali gli stessisostenevano come il presidente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

