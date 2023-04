I club Napoli ci credono: “La finale del mondo ci aspetta, Maradona ci disse cosa fare” (Di venerdì 14 aprile 2023) I tifosi del Napoli ci credono, lo stadio Maradona dovrà essere tutto azzurro per la sfida di Champions League Napoli-Milan. I club Napoli del gruppo UANM (Unione Azzurra nel mondo) fanno sentire la propria voce. Prima hanno tifato a perdifiato a San Siro, in una partita sfortunata dagli azzurri e condizionata dall’arbitro Kovacs. Ma ora sono pronti a far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra di Luciano Spalletti nel match di ritorno contro i rossoneri allo stadio Maradona. Maradona in quel Napoli-Milan Proprio il dio del calcio, prima di un Napoli-Milan disse: “Sono a una settimana da una finale del mondo. Non voglio una sola bandiera del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) I tifosi delci, lo stadiodovrà essere tutto azzurro per la sfida di Champions League-Milan. Idel gruppo UANM (Unione Azzurra nel) fanno sentire la propria voce. Prima hanno tifato a perdifiato a San Siro, in una partita sfortunata dagli azzurri e condizionata dall’arbitro Kovacs. Ma ora sono pronti a far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra di Luciano Spalletti nel match di ritorno contro i rossoneri allo stadioin quel-Milan Proprio il dio del calcio, prima di un-Milan: “Sono a una settimana da unadel. Non voglio una sola bandiera del ...

