I BTS firmano l' opening di Bastions | nuovo anime coreano | l' anteprima del brano

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 aprile 2023) I BTS sono gli autori dell'di, una nuova serie animata coreana: ascoltiamo ilin, e scopriamo quali altre star del K-Pop hanno collaborato alla colonna sonora dello show. I BTS continuano ad essere protagonisti anche quando non possono essere insieme. La più famosa band coreana al mondo è tra gli artisti che hanno firmato la colonna sonora di, una nuova serie animata coreana, e da poche ore è disponibile un'dell'ad opera di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook. Neanche il servizio militare può dividere i BTS. Con uno dei suoi membri già in servizio e il secondo in partenza - e con le carriere da solisti e le collaborazioni d'eccellenza con altri artisti e i più grandi brand della moda e non …