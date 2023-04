I 40 anni di Bollicine di Vasco Rossi: la chitarra di Dodi Battaglia, il processo a Dio e il rock | Memories (Di venerdì 14 aprile 2023) Bollicine di Vasco Rossi è una di quelle poche occasioni in cui la definizione “rock italiano” non ha alcuna attinenza con tutto il cringe arrivato negli anni ’90 di cui probabilmente preferiamo non parlare. Il 1983 è un anno in cui buona parte delle innovazioni nel panorama italiano sono ancora in dirittura d’arrivo. La storia del sesto album in studio del rocker di Zocca è particolare: Vasco ha già fatto storcere il naso, come Rino Gaetano a suo tempo, a quelli che dalla zona di comfort della canzone italiana non vogliono uscire. Eppure non parliamo di un musicista di primo pelo. Nel 1983 Vasco ha 31 anni, cinque album alle spalle, un’esperienza come DJ e i cantautori nel cuore. Bollicine è l’album che divide in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)diè una di quelle poche occasioni in cui la definizione “italiano” non ha alcuna attinenza con tutto il cringe arrivato negli’90 di cui probabilmente preferiamo non parlare. Il 1983 è un anno in cui buona parte delle innovazioni nel panorama italiano sono ancora in dirittura d’arrivo. La storia del sesto album in studio deler di Zocca è particolare:ha già fatto storcere il naso, come Rino Gaetano a suo tempo, a quelli che dalla zona di comfort della canzone italiana non vogliono uscire. Eppure non parliamo di un musicista di primo pelo. Nel 1983ha 31, cinque album alle spalle, un’esperienza come DJ e i cantautori nel cuore.è l’album che divide in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vascorossi : 40 ANNI PIENI DI BOLLICINE ?????? A #40anni dalla sua prima pubblicazione #bollicine uscirà in digitale e 3 rinnovati… - vascorossi : BOLLICINE 40° RPLAY Special Edition La nuove edizione rimasterizzata in preorder dal 14 aprile a 40 anni dalla sua… - Agenzia_Italia : Il 14 aprile del 1983, quindi esattamente 40 anni fa, usciva 'Bollicine', il sesto album di Vasco Rossi, forse quel… - apallocca : RT @vascorossi: 40 ANNI PIENI DI BOLLICINE ?????? A #40anni dalla sua prima pubblicazione #bollicine uscirà in digitale e 3 rinnovati formati… - Cristho70 : RT @vascorossi: 40 ANNI PIENI DI BOLLICINE ?????? A #40anni dalla sua prima pubblicazione #bollicine uscirà in digitale e 3 rinnovati formati… -