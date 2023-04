Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GraziellaScorza : Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d' amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore Hunk… - AnnaLizzy68 : RT @jessi_jm99: Ecco qui la scena che tutti aspettavamo.???? La proposta di matrimonio di Fekeli a Hunkar Scena in lingua originale Parte 1/… - weirdusfilms : RT @VIllogica: Un Fekeli che mi guardi come lui guarda Hunkar... grazie ???????? #terraamara - AnnaLizzy68 : RT @jessi_jm99: Reazione di Demir??al matrimonio tra sua madre Hunkar e Fekeli Parte 2/2 #TerraAmara - anomvlia_ : terra amara, o meglio, hunkar e fekeli ci stanno rovinando la vita -

In seguito,stanno preparando i documenti per il loro matrimonio . Demir, dopo averla cacciata dalla tenuta, decide persino di bandire la madre dall'azienda di famiglia. Nel frattempo,...Condividi su: Le anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda oggi su Canale5 rivelano che Demir e Yilmaz non hanno preso per niente bene la notizia delle imminenti nozze tra. Le anticipazioni della puntata di oggi Ecco le anticipazioni della puntata di oggi di Terra Amara . Mentreera in ospedale, desiderosa di stare al fianco di Azize, la quale ...... senza avvisare, proprio per privarla della possibilità di andare a trovare la mamma. Quando lo scopre, per la donna è un altro duro colpo. Nel frattempo, ancheè alle prese con la ...

Terra Amara Anticipazioni 13 aprile 2023: Fekeli fa la proposta ad ... ComingSoon.it

Hunkar e Fekeli si sposano in Terra Amara Terra Amara, Hunkar e Fekeli si sposano Anticipazioni sulle prossime puntate di Bir Zamanlar Çukurova. Tra le storie d’amore che hanno conquistato il cuore ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...