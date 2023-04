Human Horizons - HiPhi Y | porte sdoppiate per la Suv cinese destinata anche all' Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Human Horizons lancerà il suo marchio HiPhi in Europa -

La cinese ha annunciato che sta preparando il lancio del suo marchio HiPhi in alcuni mercati europei selezionati. Questo brand ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni in quanto ha ...HiPhi è un marchio del della, che in Europa segue brand già conosciuti anche in Italia come Great Wall e Aiways. > Qui sopra la HiPhi Z. LUNGHE AUTONOMIE - La gamma della HiPhi in ...

Human Horizons HiPhi Y: caratteristiche, prezzo, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

La cinese Human Horizons presenterà al Salone di Shanghai la HiPhi Y, terzo modello elettrico del giovane brand indipendente dopo la Suv X e la berlina Z. L'evento cinese sarà anche l'occasione per ...HiPhi: il marchio cinese punta a competere con colossi come Porsche e Mercedes, rivolgendosi a un pubblico giovane e in cerca dell'elettrico.