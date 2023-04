Hockey prato: raduno per la nazionale femminile, le convocate dell’Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo gli uomini tocca alle donne: raduno per la nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre si ritroveranno in Belgio, in quel di Anversa, dal 16 al 18 aprile. Una rosa fatta praticamente solo di italiane all’estero (una sola eccezione) per il ct Robert Justus: l’obiettivo è quello di arrivare al meglio verso l’appuntamento estivo degli Europei. Le convocate: Foto: FIH Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo gli uomini tocca alle donne:per ladisu. Le azzurre si ritroveranno in Belgio, in quel di Anversa, dal 16 al 18 aprile. Una rosa fatta praticamente solo di italiane all’estero (una sola eccezione) per il ct Robert Justus: l’obiettivo è quello di arrivare al meglio verso l’appuntamento estivo degli Europei. Le: Foto: FIH

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSLazioOrg : RT @SSLazioOrg: Hockey su prato, sabato il derby @HockeyLazio -@HCRomaDeSisti . I giallorossi sono in testa con 12 punti, noi inseguiamo a… - Infomessina : Hockey prato, Esordio esterno in Serie B per la SSD Unime impegnata a Catania - RetwInter : RT @NicolinoBerti: Bravo il Milan, ma a questo punto non so bene cosa sperare per le semifinali. Al momento propendo per il chiudermi in un… - HockeyLazio : RT @SSLazioOrg: Hockey su prato, sabato il derby @HockeyLazio -@HCRomaDeSisti . I giallorossi sono in testa con 12 punti, noi inseguiamo a… - SSLazioOrg : Hockey su prato, sabato il derby @HockeyLazio -@HCRomaDeSisti . I giallorossi sono in testa con 12 punti, noi inseg… -