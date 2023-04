Hockey ghiaccio | l’Italia cade all’overtime nella seconda amichevole contro l’Austria

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il successo ottenuto dagli azzurri a Brunicoprimain vista dei Mondiali di 1^ Divisione Gruppo A di Nottingham, il secondo test match disputato a Innsbruck va ai padroni di casa delche si rifanno del 2-0 di mercoledì e superano con il punteggio di 3-2. Austria – Italia 3-2 dopo overtime. La sfida prende il via con i padroni di casa subito in spinta. Il vantaggio austriaco arriva al minuto 11:28 con la rete di Maxa, mentre il raddoppio è immediato e porta la firma di Schwinger con il 2-0 al minuto 17:36.reagisce nel secondo parziale con Magnabosco che, al minuto 26:24, accorcia le distanze sul 2-1, quindi Petan al 57:32 trova addirittura il pareggio con la rete del 2-2. Il match di Innsbruck, a questo punto, va ai supplementari con la rete di Zwerger ...

Questo il tabellino completo del match forniti dalla Federazione Italiana Sport del. Austria " Italia 3 " 2 SO [2 - 0; 0 - 1; 0 - 1; 0 - 0; 1 - 0] Reti: 11:28 Felix Maxa (1 - 0); 17:36 Nico ...

Italian Hockey League, il titolo sarà assegnato a Gara 7. Il Varese vince a Caldaro per 4 a 2 e pareggia la serie (3:3) FISG

La Nazionale italiana tornerà sul ghiaccio nel corso della prossima settimana per altre due amichevoli, che si disputeranno il 20 e 21 aprile a Bled contro i padroni di casa della Slovenia.E in avvio di terzo periodo il Servette prosegue sullo slancio, sfruttando un ingenuo fallo in attacco di Stampfli alla sua seconda apparizione sul ghiaccio di tutto il confronto: Hartikainen nello ...