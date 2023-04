Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Bolzano cade in Gara-4 a Salisburgo e ora è spalle al muro (Di venerdì 14 aprile 2023) E ora la situazione si fa complicata. Bolzano cade anche a Salisburgo in Gara-4 della Finale playoff della ICE Hockey League 2023 e, a questo punto, si trova sotto per 1-3 nella serie. In poche parole, quindi, i Foxes non potranno più sbagliare, mentre la compagine allenata da coach Matt McIlvane avrà ben tre match point per chiudere i conti. A questo punto la serie di finale si sposta di nuovo a Bolzano dove, domenica 16 aprile, alle ore 17.30, andrà in scena una Gara-5 che potrebbe già essere decisiva per l’assegnazione del titolo 2023. Red Bull Salisburgo – HCB Alto Adige Alperia 3-0 (serie 3-1). Alla Salzburg Eisarena la sfida prende il via con Bolzano che cerca la via del gol in ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) E ora la situazione si fa complicata.anche ain-4 della Finale playoff della ICEe, a questo punto, si trova sotto per 1-3 nella serie. In poche parole, quindi, i Foxes non potranno più sbagliare, mentre la compagine allenata da coach Matt McIlvane avrà ben tre match point per chiudere i conti. A questo punto la serie di finale si sposta di nuovo adove, domenica 16 aprile, alle ore 17.30, andrà in scena una-5 che potrebbe già essere decisiva per l’assegnazione del titolo. Red Bull– HCB Alto Adige Alperia 3-0 (serie 3-1). Alla Salzburg Eisarena la sfida prende il via conche cerca la via del gol in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2023: #Bolzano cade in Gara-4 a Salisburgo e ora è spalle al muro - - sportface2016 : L'#Italia di coach #Keenan perde ai rigori contro l'#Austria - HCBfansLT : Gara 4 Finale ICE Hockey League ?? Questa sera si torna a giocare sul ghiaccio della Salzburg Arena. Partita import… - fuori__luogo : @ComuneMI @Federscherma In compenso l'unico palazzo del ghiaccio cittadino è chiuso e in vista delle olimpiadi manc… - La_Prealpina : Mastini azzannati sei volte -