"Ho tante multe ma non pagherò". L'ultimo sfregio degli eco-vandali (Di venerdì 14 aprile 2023) L'attivista di Ultima generazione rivendica di aver accumulato debiti e rilancia l'ambientalismo d'assalto: "La protesta deve essere insopportabile, continuerò a fare ciò che serve" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) L'attivista di Ultima generazione rivendica di aver accumulato debiti e rilancia l'ambientalismo d'assalto: "La protesta deve essere insopportabile, continuerò a fare ciò che serve"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CedroneBruno : @matteosalvinimi Tante chiacchiere e promesse poi fatti ZERO come il canone RAI e le multe over 50 e l'accise sui c… - Pasqual01350178 : @CozzAndrea @FeldiJr @angelomavino Andrea però il regolamento d'uso ti reprime Qua tutti si sono dimenticati le mul… - MaddaPel : Buongiorno, mi è sorta una domanda. Il veneto conosciuto per le tante multe che riceve, avrà già ricevuto multe da… - MRB_it : ? | Serie C. multe: tante società sanzionate, record del Crotone #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #SerieCGironeC - Natalin33515492 : @LucioMalan Ci parli invece delle vostre priorità: multe per chi utilizza termini stranieri, cibo solamente italian… -