Ho conosciuto la mia ombra | esce oggi il nuovo album di Fasma

È in radio da oggi venerdì 14 aprile "Lei parlò di lui", il nuovo singolo di Fasma estratto da "Ho conosciuto la mia ombra", il terzo album dell'artista romano disponibile in formato fisico e digitale a partire dallo stesso giorno. Una ballad molto sentita in cui la vita con la persona amata è una battaglia dove ci si sente perennemente in bilico. Si combatte uniti contro gli altri, ma senza nemmeno rendercene conto non si riesce ad evitare che le avversità ci allontanino. Due vite che diventano una storia al passato. "'Lei parlò di lui' – racconta Fasma – è il confronto, la luce si avvicina ma intanto il protagonista riparla alla sua vecchia luce chiedendo il perdono per non aver fatto abbastanza. Si scusa per non aver capito prima, per essere ...

