(Di venerdì 14 aprile 2023) Approda a, con una doppia data all', il tour 2023 'aidel', il format teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quot_Molise : 'Historia Tango Nuevo ai confini del jazz' il 23 aprile in scena all'Auditorium di Isernia |… - altomolisenet : Uno spettacolo inedito fatto di passione e narrazione, musica dal vivo e ballo con tanti protagonisti... -

Approda a Milano , con una doppia data all'EcoTeatro, il tour 2023 'Nuevo ai confini del jazz ', il format teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e di riscatto sul maschilismo che incombe ...¿Es una creación argentina Entre los argentinos, y más precisamente los porteños, circula la leyenda de que "la napo" fue creada en la capital del. Lano oficial consigna que surgió ...de Astor", questo il titolo dell'allestimento, si annuncia come un " emozionante tributo alla vita e all'arte unica " del compositore e musicista argentino Astor Piazzolla, uno tra ...

Historia Tango Nuevo ai confini del jazz. Sabato 15 e domenica 16 aprile all’EcoTeatro di Milano leggo.it

Sulle note del tango in chiave jazz, il programma musicale di Historia passa per il son cubano di Miguel Metamoroso, Osvaldo Farrès, Isolina Carrillo fino al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse ...Approda a Milano, con una doppia data all’EcoTeatro, il tour 2023 “Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz”, il format teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare ...