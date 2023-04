Highlights e gol Spezia-Lazio 0-3 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ildei gol e deglidimatch valevole per la trentesima giornata del campionato di. Grande partenza dei padroni di casa che dopo un minuto di gioco prendono una traversa clamorosa, all’undicesimo Nzola da posizione favorevole di testa si divora il gol del vantaggio. Piano piano laprende la partita in mano e sblocca la partita poco dopo la mezzora grazie ad un calcio di rigore conquistato da Felipe Anderson e trasformato alla perfezione da Immobile. Nella ripresa è lo stesso Felipe Anderson a mettere il punto esclamativo con un gran gol. Nel finale espulso anche Ampadu e Marcos Antonio trova anche lo 0-3. Laè sempre più seconda e vede vicinissimala Champions League. LE ...

La cronaca di Cremonese - Empoli Padroni di casa subito in vantaggio al minuto 4 con ... Il tabellino di Cremonese - Empoli 1 - 0: nel pt 4' Dessers CREMONESE (4 - 3 - 1 - 2): Carnesecchi,...

