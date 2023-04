Harry Potter è tornato | confermata la nuova serie tv sul maghetto più famoso al mondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - IlCavour : RT @AleTav3r_: 'Dietro gli occhiali a mezzaluna aveva due occhi di un AZZURRO CHIARO, luminosi e scintillanti, e il naso era molto lungo e… - flamanc24 : RT @Crostanza1: Ogni volta che esce qualcosa su harry potter penso sempre a questo screen che incapsula TUTTO cioè ha letteralmente segnato… -

La magia dinon ha fine, dopo la saga cinematografica che ha appassionato intere generazioni, Warner Bros Discovery ha confermato il nuovo adattamento televisivo: 'La serie sarà un fedele adattamento ...Un sogno oppure un incubo, dipende dal punto di vista, ma ora è ufficiale : la serie TV disi farà. La Warner Bros ha appena confermato che andrà in onda su Max (il nuovo servizio di streaming in arrivo, nato dalla fusione di HBO Max e Discovery Plus) inizialmente negli USA, ...E infatti tra le novità annunciate ci sono grandi titoli come la serie di '', un prequel di ' Game of Thrones ', una commedia spin off di 'The Big Bang Theory' e poi 'The Penguin' con ...

A riguardo Casey Bloys, capo dei content di Max, non ha precisato se sarà difficile trovare un cast pronto a recitare nella serie nonostante Harry Potter sia una storia con al centro i valori ...Un sogno oppure un incubo, dipende dal punto di vista, ma ora è ufficiale: la serie TV di Harry Potter si farà. La Warner Bros ha appena confermato che andrà in onda su Max (il nuovo servizio di strea ...