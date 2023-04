“Harry al posto di William”. La scelta di Elisabetta che doveva restare segreta (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ex comandante dell’esercito britannico, Sir Mike Jackson, ha rivelato un aneddoto sconvolgente che riguarda la regina Elisabetta e il principe Harry, ma le sue dichiarazioni potrebbero avere conseguenze nefaste sui rapporti tra i Sussex e la royal family Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ex comandante dell’esercito britannico, Sir Mike Jackson, ha rivelato un aneddoto sconvolgente che riguarda la reginae il principe, ma le sue dichiarazioni potrebbero avere conseguenze nefaste sui rapporti tra i Sussex e la royal family

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... We_Are_Legends1 : RT @iimpala_67: Harry Potter in America al posto delle bacchette ci mettiamo le pistole In Francia invece le BAGUETTE - ClalovesHaz : Raga ma su fansale per il concerto di Harry esce solo posto unico e non anche la zona che stai comprando? - iimpala_67 : Harry Potter in America al posto delle bacchette ci mettiamo le pistole In Francia invece le BAGUETTE - dlibyh_falling : Vabbè ho capito che harry aggiungerà un altra data in un posto più bello e io la prenderò nel culo come sempre perc… - baumanstyle : 103.000 persone per Harry in un posto comunque sperduto e per il suo concerto finale dopo 2 anni di tour mamma mia… -