"Hanno buttato m...." Blanco vuota il sacco contro la Rai, cosa è successo a Sanremo (Di venerdì 14 aprile 2023) Blanco come Prometeo: entrambi costretti a cambiare il proprio destino per un atto di superbia. Una sola differenza: se il primo ha preso a calci le rose nella città dei fiori per un eccesso di rabbia incontrollata e per salvare la sua musica; il secondo ha rubato il fuoco agli dei con la speranza di portare progresso e civiltà agli uomini. A circa due mesi da quel tanto dibattuto Festival di Sanremo ed in occasione dell'uscita del suo nuovo album, "Innamorato", il cantante ventenne ritorna sul fattaccio di febbraio e non si tira indietro. L'attacco alla Rai non ha il sapore di un mea culpa: "È scivolata di mano la situazione. Hanno giocato su questo incidente. Hanno pensato di buttare me**a". Con la pazza voglia di essere spiazzante ed imprevedibile, Blanco si riaffaccia sul ...

