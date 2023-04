“Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io” la dolce dedica di Blanco a Martina Valdes (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile esce Innamorato, il secondo album in studio di Blanco, il giovane cantautore che negli scorsi mesi ha fatto parlare di sé per l’esibizione piuttosto “movimentata” al Festival di Sanremo (e per cui è stato indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento). C’è da dire che in questo momento Riccardo Fabbriconi – questo il vero nome del cantante classe 2001 – innamorato lo è sicuramente: da diversi mesi fa infatti coppia fissa con Martina Valdes, ragazza bresciana che di professione fa la ballerina. A lei Blanco ha dedicato un post molto dolce su Instagram, attribuendole il merito di averlo ispirato nella scrittura dell’album. Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile esce Innamorato, il secondo album in studio di, il giovane cantautore che negli scorsi mesi ha fatto parlare di sé per l’esibizione piuttosto “movimentata” al Festival di Sanremo (e per cui è stato indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento). C’è da dire che in questo momento Riccardo Fabbriconi – questo il vero nome del cantante classe 2001 – innamorato lo è sicuramente: da diversi mesi fa infatti coppia fissa con, ragazza bresciana che di professione fa la ballerina. A leihato un post moltosu Instagram, attribuendole il merito di averlo ispiratoscrittura dell’album. Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi ...

