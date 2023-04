Guerra Ucraina | Prigozhin a sorpresa | «Putin annunci la fine dell' operazione speciale e si concentri sui territori conquistati»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Yevgeny, il capoa brigata Wagner, ritiene che per la Russia sia giunto il momento di mettereallain. «Per le autorità e per l'intera...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Meloni iperdraghiana, segue le istruzioni di Washington. Stiamo andando verso una guerra nucleare,… - Adnkronos : 'L'Ucraina è un paese economicamente inesistente'. E' quanto ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban,… - MarcoFattorini : La guerra arriva negli apparati russi. L’FSB accusa il Ministero della Difesa di occultare le perdite in Ucraina. L… - Lucy_simplyLucy : RT @Lukyluke311: “Un idiota di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non si preoccupa del… - TeresaJordano70 : RT @AgainCarlakak: ORBAN DICE BASTA AL PARASSITISMO UCRAINO: 'Noi UE/NATO paghiamo all'Ucraina pensioni, stipendi pubblici e assistenza sa… -

Lainha falcidiato le forze d'elite russe, le cosiddette 'Spetsnaz', e ci vorranno anni per rinfoltirne i ranghi, con gravi danni alle operazioni speciali di Mosca in tutto il mondo. la ...Pechino continua a professarsi neutrale nellaine nega di essere pronta ad armare la Russia, come invece sostengono gli americani. Non venderemo armi a nessuna delle parti coinvolte , ha assicurato il ministro degli Esteri cinese ..."Abbiamo raggiunto gli obiettivi". Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente russo Vladimir Putin di cessare laine concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. La Russia ha proclamato l'annessione di 4 regioni sottratte all': Donetsk, Lugansk, Kherson e ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Prigozhin, "Putin cessi la guerra e si concentri sulle aree occupate". Firmata ... la Repubblica

In un video apparso sulle reti sociali un uomo che si definisce un chirurgo militare ucraino si vanta di asportare organi ai soldati russi fatti prigionieri dalle forze armate di Kiev. Appresa la ...Città che ama, città che dona è il nuovo progetto che nasce a Spoltore per contribuire all'emergenza della guerra in Ucraina. Nasce attraverso un'Associazione Cristiana no profit, "I due Lazzari" che ...