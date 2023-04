Guè e Pengwin allo stadio insieme: contest virale sui social. "Taggate tre persone..." (Di venerdì 14 aprile 2023) Da una parte Guè, dall'altra Pengwin (commentatore sportivo amatissimo suoi social).I due appaiono insieme allo stadio e pubblicano un contest sui social che diventa subito virale. "Porterò qualcuno di voi allo stadio con noi. Avete tempo fino a lunedì alle 16. Taggate 3 amici", dice Pengwin. "Solitamente per venire allo stadio con me servono 50k", continua Guè. Insomma di quale partita si tratta? Guè, popolarissimo con 2,2 milioni di followers, accetta la sfida e insieme a Pengwin (817 mila followers) lancia questo contest super virale. In pochissimo tempo arrivano migliaia di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Da una parte Guè, dall'altra(commentatore sportivo amatissimo suoi).I due appaionoe pubblicano unsuiche diventa subito. "Porterò qualcuno di voicon noi. Avete tempo fino a lunedì alle 16.3 amici", dice. "Solitamente per venirecon me servono 50k", continua Guè. Insomma di quale partita si tratta? Guè, popolarissimo con 2,2 milioni di followers, accetta la sfida e(817 mila followers) lancia questosuper. In pochissimo tempo arrivano migliaia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capodadda : RT @juumped9: quanto dio ladro gasa guè che gratta pure dal pengwin con circonvenzione di incapace su chi segue quel decerebrato, SCHIAVO D… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Guè e #Pengwin allo stadio insieme: contest virale sui social. 'Taggate tre persone...' #calcio #seriea #14aprile #iltempoqu… - tempoweb : #Guè e #Pengwin allo stadio insieme: contest virale sui social. 'Taggate tre persone...' #calcio #seriea #14aprile… - juumped9 : quanto dio ladro gasa guè che gratta pure dal pengwin con circonvenzione di incapace su chi segue quel decerebrato, SCHIAVO DEL DIO DENARO ?? - HeelGianz : La grattata col Pengwin non me la dovevi fare Guè, tutto ma non quello lì -