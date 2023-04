Guardia di Finanza di Bergamo, il nuovo comandante è Giovanni Fontana (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo due anni, il colonello Marco Filipponi lascia Bergamo per assumere, alla sede di Roma, l’incarico di Capo Ufficio Legislazione al Comando Generale del Corpo. Gli subentra il colonnello Giovanni Fontana, nato a Modica (RG) nel 1976 e arruolatosi nella Guardia di Finanza nell’ottobre del 1995 Il nuovo comandante, che dal luglio 2022 ha assunto il comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo, ha in precedenza svolto servizio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Milano. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla caserma sede del Comando Provinciale di Bergamo, alla presenza del comandante Regionale Lombardia, il generale Leandro Cuzzocrea e di una rappresentanza di militari. Il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo due anni, il colonello Marco Filipponi lasciaper assumere, alla sede di Roma, l’incarico di Capo Ufficio Legislazione al Comando Generale del Corpo. Gli subentra il colonnello, nato a Modica (RG) nel 1976 e arruolatosi nelladinell’ottobre del 1995 Il, che dal luglio 2022 ha assunto il comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di, ha in precedenza svolto servizio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Milano. La cerimonia di avvicendamento si è svolta alla caserma sede del Comando Provinciale di, alla presenza delRegionale Lombardia, il generale Leandro Cuzzocrea e di una rappresentanza di militari. Il ...

