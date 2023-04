“Guardate, imbarazzante”. Antonella Fiordelisi lo ha fatto contro gli Incorvassi alla festa GF Vip (Di venerdì 14 aprile 2023) Antonella Fiordelisi, il dettaglio che non sfugge alla festa del GF Vip 7. Giovedì 13 aprile tutti i vipponi di questa ultima edizione – o quasi, perché per esempio Luca Onestini aveva già spiegato che non avrebbe potuto partecipare – si sono ritrovati a Roma. Il party è andato in scena a La Lanterna e grazie ai social anche il pubblico che ha seguito i concorrenti per tutti questi mesi ha in un certo senso partecipato. Tutti tirati a lucido (alcune preparazioni e look erano già stati anticipati tra le Storie di Instagram delle protagoniste), si sono scatenati tra selfie, balli e brindisi. Ma a proposito di social non poteva sfuggire ai fan più attenti la ‘mossa’ di Antonella Fiordelisi, che nella Casa si è legata a Edoardo Donnamaria. Una relazione, questa, che sembra continuare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023), il dettaglio che non sfuggedel GF Vip 7. Giovedì 13 aprile tutti i vipponi di questa ultima edizione – o quasi, perché per esempio Luca Onestini aveva già spiegato che non avrebbe potuto partecipare – si sono ritrovati a Roma. Il party è andato in scena a La Lanterna e grazie ai social anche il pubblico che ha seguito i concorrenti per tutti questi mesi ha in un certo senso partecipato. Tutti tirati a lucido (alcune preparazioni e look erano già stati anticipati tra le Storie di Instagram delle protagoniste), si sono scatenati tra selfie, balli e brindisi. Ma a proposito di social non poteva sfuggire ai fan più attenti la ‘mossa’ di, che nella Casa si è legata a Edoardo Donnamaria. Una relazione, questa, che sembra continuare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... im_imma_ : Talmente palese che guardate è imbarazzante il modo in cui leccate il culo! Povera meritocrazia oggi è morta!!! - ohmyramsey : NOVE punti in sette minuti e tutti quanti di una pigrizia e di una superficialità imbarazzante come se canestri e v… - TETTHINA : ragazzi sto x fare una cosa estremamente imbarazzante nn guardate - PJordan_29 : @Francesco_Ponch @furioso_george @Tony777K_ @Vicidominus Pur di non assumervi le responsabilità, guardate altrove (… -