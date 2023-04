Gualtieri uno di noi: in Consiglio comunale gioca a scopa (Di venerdì 14 aprile 2023) Io lo so che deludo quanti mi seguono su questa testata: ma la coscienza è più forte e non mi nascondo: io sto con Roberto Gualtieri, sto col sindaco di Roma che in pieno Consiglio comunale gioca a scopa sullo smartphone. Ci sto perché una volta tanto ha un comportamento normale. Anzi, quasi simpatico. Ruspante, poteva dedicarsi ad altre attività piddine, tipo la finanza on line, invece ha scelto un gioco veramente proletario, da mescita. E poi suona la chitarra, suona bella ciao che se non ce l’avessero fatta uscire dalle orecchie sarebbe anche una bella canzone, popolare, di libertà, contro l’invasor. Ma il guaio di questa sinistra griffata è che le manca sempre tanto così per tornare a Peppone, per dire a un comunismo fazioso ma umano, genuino e magari reazionario, insomma è falsa, è sofisticata, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) Io lo so che deludo quanti mi seguono su questa testata: ma la coscienza è più forte e non mi nascondo: io sto con Roberto, sto col sindaco di Roma che in pienosullo smartphone. Ci sto perché una volta tanto ha un comportamento normale. Anzi, quasi simpatico. Ruspante, poteva dedicarsi ad altre attività piddine, tipo la finanza on line, invece ha scelto un gioco veramente proletario, da mescita. E poi suona la chitarra, suona bella ciao che se non ce l’avessero fatta uscire dalle orecchie sarebbe anche una bella canzone, popolare, di libertà, contro l’invasor. Ma il guaio di questa sinistra griffata è che le manca sempre tanto così per tornare a Peppone, per dire a un comunismo fazioso ma umano, genuino e magari reazionario, insomma è falsa, è sofisticata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : A uno a uno, pian piano, come gli animaletti del bosco di Biancaneve, tutti stanno accorgendosi che il PNRR non è l… - Falzarego : @Ambrakey1 Da mo' che siamo incalzati! Mi domando cosa abbiamo fatto di male per meritarci una sequela di sindaci u… - patrizia183 : @MarcoRizzoPC I romani che hanno votato uno scialbo e inutile Gualtieri devono fare una cosa sola. TACERE. - Marco_Gualtieri : @ColpogobboYtube @AntoParrinello Si ma tu non hai la controprova, altri due allenatori che giocano meglio, sulla ca… - Marco_Gualtieri : @toselluc correttissimo, ci mancherebbe, il mio era uno sfogo che esulava dal tuo ragionamento. ???? -