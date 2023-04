Gualtieri in confusione sui rifiuti della Capitale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo Roberto, Roma ha sostenuto una prova positiva in tema didurante le vacanze pasquali, con una struttura che, nelle sue parole, ha consentito di reggere “decorosamente”. Forse al sindaco dem sono sfuggiti i cumuli di spazzatura e i cassonetti strapieni dopo il weekend festivo, complice di certo anche un record storico di turisti. Il sindaco di Romaè certo che il percorso intrapreso per superare l’annosa emergenzasia quello giusto Maè certo che il percorso intrapreso per superare l’annosa emergenzaa Roma sia quello giusto e non permetterà, come ha sottolineato ieri durante il consiglio comunale straordinario su Ama, che si interrompa. Migliorare il decoro urbano, incrementare la raccolta differenziata e sviluppare la ...