Gualtieri gioca a carte sul cellulare in pieno Consiglio comunale. Figuraccia, il web lo ridicolizza (video) (Di venerdì 14 aprile 2023) Quando si parla di emergenze romane… Il sindaco Roberto Gualtieri è stato "pizzicato" mentre giocava a carte sul cellulare durante una seduta dell'Assemblea capitolina. Nel mezzo del dibattito tra consiglieri. Pubblicato da Affari italiani, il video ritrae il primo cittadino alle prese con una partita di Tressette su smartphone. La seduta durante la quale è stato girato il breve filmato è quella durante la quale si trattava del futuro di Multiservizi; e l'acquisizione della partecipata di Ama per cui lavorano i bidelli e inservienti delle scuole dell'infanzia. Insomma, a Gualtieri importavano ben poco tutte queste quisquilie, evidentemente. La circostanza ha dell'incredibile.

