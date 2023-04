Grindhouse | A prova di morte | Quentin Tarantino | Il flop è stato uno shock per la mia autostima

(Di venerdì 14 aprile 2023)ammette di non aver digerito ildel suo: Adi, difficile da accettare per il cineasta californiano.si confessa rivelando che, dietro l'aria da sbruffone, alcuni passi falsi nella sua carriera gli hanno provocato turbamento. Uno per tutti? Ildi: Adiche ha definito "unoper la mia". In un'intervista con la rivista spagnola Diari ARA,ha dichiarato: "Ho avuto la fortuna di scrivere storie che hanno fatto sentire le persone coinvolte, e questo mi ha permesso di praticare la mia arte senza le restrizioni che la maggior ...

Quentin Tarantino si confessa rivelando che, dietro l'aria da sbruffone, alcuni passi falsi nella sua carriera gli hanno provocato turbamento. Uno per tutti Il flop di: Adi morte che ha definito "uno shock per la mia autostima " . In un'intervista con la rivista spagnola Diari ARA, Tarantino ha dichiarato: "Ho avuto la fortuna di scrivere storie ...1 fino al meno conosciuto- Adi morte , passando per i più recenti Bastardi senza gloria , Django Unchained e The Hateful Eight , la cui trama è puntellata dal concetto di vendetta ...... era una storia di rivalsa al femminile così come il successivo Kill Bill: Volume 1 e il meno noto- Adi morte del 2007, che segue un gruppo eterogeneo di donne in cerca di vendetta ...

Grindhouse: A prova di morte, Quentin Tarantino: "Il flop è stato uno ... Movieplayer

Ma dopo Grindhouse - A prova di morte, che non è andato bene al botteghino ed è stato uno shock per la mia autostima, ho ricominciato a ricevere proposte". Grindhouse - A prova di morte racconta la ...e Grindhouse – A prova di morte che incassarono 25 e 31 milioni di dollari. “Sono stato abbastanza fortunato da scrivere storie che fossero apprezzate da tante persone, il che mi ha permesso di ...