Grandine | fulmini e raffiche di vento Allerta meteo in Campania dalle 6 di domani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dariosci1 : Su #Roma da questa notte un tempo terribile, grandine, tuoni e fulmini. Ma sulla mia TL splende un magnifico Panto… - Aurora68934704 : ?? GRANDI CHICCHI DI GRANDINE + TUONI, FULMINI E SAETTE, SULLA CITTÀ DI ROMA! ADESSO! - FossaRossana : RT @Miss_S_Fletcher: Pioggia, vento, grandine e tuoni e fulmini su #Genova. Basta? - LaMerlettaia : RT @Miss_S_Fletcher: Pioggia, vento, grandine e tuoni e fulmini su #Genova. Basta? - genovatoday : Grandine, fulmini e vento: tre aerei dirottati -

, tuoni e un forte temporale, ma anchecon le strade imbiancate a Genova nella zona di corso Europa all'uscita autostradale di Nervi, ma anche in provincia. Impressionante la ...Genova - Nuovo forte temporale, in questi minuti, sulla città di Genova con una serie diche si abbattono in diverse zone ed in particolar modo in Val Bisagno. Non mancano segnalazioni di disagi alla viabilità e strade allagate. Dopo le forti precipitazioni della mattinata, un ...... specialmente nel Modicano, dove ha piovuto fitto e misto aper alcuni minuti, proprio all'... hanno interessato praticamente tutto il territorio ibleo, con tuoni,e vento. Le ...

Grandine, fulmini e vento: tre aerei dirottati GenovaToday

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in ...continua sotto – I fenomeni temporaleschi, si legge in una nota, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e ...