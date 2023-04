Grande Fratello Vip 8 confermato? La decisione di Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fin dal momento in cui si sono spente le luci nella casa delVip 7, l’attenzione si è spostata sull’ottava edizione del reality, con il dubbio sedarà il consenso o meno, dati gli eventi che si sono verificati in quella appena conclusa. Ma questo non è l’unico quesito che molti si sono posti, in quanto l’ottava edizione potrebbe non ritrovare Alfonso Signorini come conduttore. Vediamo qual’è stata lapresa dai vertici dell’azienda. GF Vip 8, la scelta didopo qualche giorno di silenzio, hache il GF Vip 8 ci sarà e che sarà sempre Alfonso Signorini a condurre il reality. Ma allo stesso tempo è stato reso noto che la proseguirà la linea impostata e pretesa da Pier Silvio Berlusconi e non saranno tollerati ...