Graduatorie GPS | laurea + 24 CFU non è titolo di abilitazione per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS

(Di venerdì 14 aprile 2023)GPS: nel 2023/24 i docenti che entro il 27 aprile a pienoo entro il 30 giugno con riserva avranno acquisitoe/o specializzazione potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi. Questo permetterà di assicurare agli studenti il personale che abbia compiuto un percorso specifico per l'insegnamento rispetto a chi è in possesso solo delgenerico di accesso. L'articolo .

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: requisiti, titoli, provincia, domande, depennamenti, graduatorie di istituto. Le nostre FAQ Orizzonte Scuola

Fino alle ore 14 del 27 aprile 2023 su Polis Istanze online è disponibile l’istanza per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, ...Tutte le informazioni sulla procedura straordinaria per le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS a.s. 2023/2024. Ecco come funziona.