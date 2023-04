GP delle Americhe | Libere 2 MotoGP | Martin è insuperabile | poi Bagnaia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo aver visto primeggiare Luca Marini nel primissimo appuntamento ufficiale di questo weekend ospitato da Austin (Stati Uniti), laè scesa nuovamente in pista mandando in scena le2 del GP. Una sessione importante che ha legiferato i qualificati di diritto alle Q2 che si svolgeranno nella giornata, frenetica, di domani. Chi può esultare al termine di questi giri lanciati? Il miglior tempo di questa avvincente sessione è stato staccato da Jorgesu Pramac Racing, mentre al secondo posto si è piazzato Francescodi Ducati (doppietta, quindi, per Borgo Panigale) e al terzo Alex Rins con Team LRC Honda. GP: ecco cosa è successo con il miglior ...

La gara della top - class è in programma domenica alle 21: in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Penalità a Marc Marquez, la Corte d'Appello ha concesso la sospensione, ma che ... Moto.it

