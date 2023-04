Gp Austin | a Marini le prime libere | settimo tempo Bagnaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : MotoGP Austin Libere1, Luca Marini velocissimo. Bagnaia 7°, Bezzecchi cade ed è 13° - Ftbnews24 : #MotoGP, Marini davanti a tutti ad Austin: 2° Quartaro, 7° Bagnaia #MotoGp - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Gp Austin, a Marini le prime libere, settimo tempo per Bagnaia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Gp Austin, a Marini le prime libere, settimo tempo per Bagnaia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Gp Austin, a Marini le prime libere, settimo tempo per Bagnaia -

E' stato Lucail più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp delle Americhe, in programma domenica sul circuito texano di. Il pilota Ducati del team VR46 ha fatto segnare il tempo di 2.03.... senza rimanere nella top - 10: settima posizione per Francesco Bagnaia, che ha scelto di non isare la gomma soft e cercare così il tempo, Questa la top - 10 di: 1 L.2:03.250 2 F. ...è il più veloce nella prima sessione di prove adcon 2:03.250, seguito da Quartararo (+0.150) e Zarco (+0.278). Bagnaia non monta la gomma soft per il time attack, ma riesce comunque a ...

Motomondiale: Gp Austin, Marini il più veloce nelle prime libere Il Tirreno

Luca Marini davanti a tutti nella classifica dei tempi del primo turno di prove del GP Of The Americas. L'italiano ha fissato la miglior performance della mattinata texana in due Minuti, tre secondi e ...The MotoGP season roared into Texas for the Grand Prix of The Americas in Austin. Luca Marini was fastest in FP1, as his Ducati found good pace once the Italian put on a set of soft tyres.