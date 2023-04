Governo, per la prima volta in 10 anni niente conferenza stampa sul Def: Meloni in fuga dai giornalisti? (Di venerdì 14 aprile 2023) Che fine hanno fatto le conferenze stampa di Giorgia Meloni? Da quella tenuta a Cutro, dopo il naufragio in cui hanno perso la vita più di 90 migranti, la presidente del Consiglio non ha più parlato con i giornalisti nonostante gli importanti provvedimenti approvati dal suo Governo. Anche i ministri sono sempre meno disponibili a rispondere alle domande della stampa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le conferenze stampa dopo il consiglio dei ministri sono ormai ridotte al minimo e per tre volte nell’ultimo mese non sono state proprio fissate. Per la prima volta dal 2013, quando il Documento di economia e finanza è stato introdotto, il Governo non ha tenuto una conferenza stampa dopo il via ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Che fine hanno fatto le conferenzedi Giorgia? Da quella tenuta a Cutro, dopo il naufragio in cui hanno perso la vita più di 90 migranti, la presidente del Consiglio non ha più parlato con inonostante gli importanti provvedimenti approvati dal suo. Anche i ministri sono sempre meno disponibili a rispondere alle domande della. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le conferenzedopo il consiglio dei ministri sono ormai ridotte al minimo e per tre volte nell’ultimo mese non sono state proprio fissate. Per ladal 2013, quando il Documento di economia e finanza è stato introdotto, ilnon ha tenuto unadopo il via ...

