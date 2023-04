Governo: incontro Meloni-Barzani, focus su difesa e sicurezza (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi, assieme al ministro della difesa Guido Crosetto, il presidente della Regione Autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani. Nel corso dei colloqui, informa Palazzo Chigi, sono stati approfonditi i temi dell'agenda bilaterale, con le opportunità anche economiche offerte da un clima di maggiore stabilità. Al riguardo, resta importante la collaborazione nei settori della sicurezza e della difesa. L'Italia è presente in Kurdistan con oltre 300 militari per rafforzare l'addestramento delle forze di sicurezza curde nel quadro della coalizione anti-Daesh. L'incontro - che segue quello avvenuto nel dicembre scorso, nell'ambito della visita del Presidente Meloni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto ieri a Palazzo Chigi, assieme al ministro dellaGuido Crosetto, il presidente della Regione Autonoma del Kurdistan, Nechirvan. Nel corso dei colloqui, informa Palazzo Chigi, sono stati approfonditi i temi dell'agenda bilaterale, con le opportunità anche economiche offerte da un clima di maggiore stabilità. Al riguardo, resta importante la collaborazione nei settori dellae della. L'Italia è presente in Kurdistan con oltre 300 militari per rafforzare l'addestramento delle forze dicurde nel quadro della coalizione anti-Daesh. L'- che segue quello avvenuto nel dicembre scorso, nell'ambito della visita del Presidente...

