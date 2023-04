Gosens pronto a prendersi la fascia sinistra: chance Inter-Monza (Di venerdì 14 aprile 2023) Robin Gosens è in un buon periodo di forma, come dimostra la prestazione con gol in Salernitana-Inter e il buon ingresso in campo contro il Benfica. Ecco perché Inter-Monza può essere una chance per prendersi la fascia sinistra. CORSA A DUE – Robin Gosens e Federico Dimarco. In questa stagione la fascia sinistra dell’Inter ha visto i due alternarsi, con decisamente più spazio per il primo che per l’esterno tedesco. Un equilibrio che è leggermente cambiato, però, nell’ultimo periodo. Anche e soprattutto a causa dell’infortunio subito da Dimarco. Una chance che Robin Gosens non si è lasciato scappare, inanellando – salvo qualche assenza causa infortunio ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Robinè in un buon periodo di forma, come dimostra la prestazione con gol in Salernitana-e il buon ingresso in campo contro il Benfica. Ecco perchépuò essere unaperla. CORSA A DUE – Robine Federico Dimarco. In questa stagione ladell’ha visto i due alternarsi, con decisamente più spazio per il primo che per l’esterno tedesco. Un equilibrio che è leggermente cambiato, però, nell’ultimo periodo. Anche e soprattutto a causa dell’infortunio subito da Dimarco. Unache Robinnon si è lasciato scappare, inanellando – salvo qualche assenza causa infortunio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Gosens pronto a prendersi la fascia sinistra: chance Inter-Monza - - ProfidiAndrea : ?? Robin #Gosens (Inter): segnali incoraggianti da un giocatore in crescita e che si è fatto trovare pronto nella tr… - andrea64510 : Perché ancora #Dimarco con #Gosens pronto? Ma soprattutto #Dzeko non tiene una biglia.. perché #Lukaku in panca? So… - GiuliaLoglisci_ : ????In uscita l'#Inter ha altre priorità, ma se per #Gosens arrivasse qualcuno pronto a credere in lui con un investi… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???? In uscita l'Inter ha altre priorità, ma se anche nel caso di Gosens arrivasse qualcuno pronto a credere in lui con un i… -