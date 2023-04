Gli occhi di Paulo e i guai irrisolti (Di venerdì 14 aprile 2023) La maledizione dei numeri uno. Nella sconfitta rimediabile tra sei giorni all'Olimpico, ieri alla Roma sono venuti meno i suoi giocatori più importanti. Mourinho può imprecare , non solo per i due ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) La maledizione dei numeri uno. Nella sconfitta rimediabile tra sei giorni all'Olimpico, ieri alla Roma sono venuti meno i suoi giocatori più importanti. Mourinho può imprecare , non solo per i due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : 'So che arriverà il giorno in cui le tenebre sul nostro paese si dissolveranno, allora apriremo gli occhi e inorrid… - DiodatoMusic : “Ma sì staremo a vedere, ma con gli occhiali da sole in faccia per non farvi vedere cosa portiamo giù in fondo agl… - la_kuzzo : Il mondo alla fine del mondo. Gli occhi e il racconto di @mannocchia dal Bangladesh su @LaStampa - youarelooserj : Gli occhi di DDM sempre WOW ?? Ma con Oriana nella sua vita si sono accesi di NUOVA LUCE ? È evidente in ogni singo… - EffimeraAlkimia : RT @ombrerosse_: Quando ho visto la ditta manutentrice all'opera ho capito perché... Sono gli unici momenti della mia vita in cui vorrei e… -