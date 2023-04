Gli attivisti chiedono all'UE di tassare l'industria della pesca (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - Nell'ultimo decennio l'UE ha elargito 15,7 miliardi di euro di sussidi all'industria della pesca, ma un gruppo di attivisti per il clima chiede ora che questi fondi vengano reindirizzati verso la decarbonizzazione. Secondo un'analisi di ClientEarth, le esenzioni dalle tasse sui carburanti per l'industria della pesca farebbero risparmiare così tanto denaro pubblico che potrebbero pagare più di 6.000 nuovi progetti per la decarbonizzazione. Secondo il documento, la flotta peschereccia europea ha emesso almeno 56 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2010 e il 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - Nell'ultimo decennio l'UE ha elargito 15,7 miliardi di euro di sussidi all', ma un gruppo diper il clima chiede ora che questi fondi vengano reindirizzati verso la decarbonizzazione. Secondo un'analisi di ClientEarth, le esenzioni dalle tasse sui carburanti per l'farebbero risparmiare così tanto denaro pubblico che potrebbero pagare più di 6.000 nuovi progetti per la decarbonizzazione. Secondo il documento, la flotta peschereccia europea ha emesso almeno 56 milioni di tonnellate di CO2 tra il 2010 e il 2020.

