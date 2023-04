Gli angeli di Leopoli in Carrara. «Messaggeri di pace per dire grazie a Bergamo» (Di venerdì 14 aprile 2023) IL PROGETTO. Esposte nella pinacoteca le due sculture del museo ucraino. Il direttore Voznyak: «Simboli della vittoria sulla distruzione». Il sindaco Gori: «La pandemia ci ha insegnato a essere solidali con chi è in condizioni di bisogno». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 aprile 2023) IL PROGETTO. Esposte nella pinacoteca le due sculture del museo ucraino. Ilttore Voznyak: «Simboli della vittoria sulla distruzione». Il sindaco Gori: «La pandemia ci ha insegnato a essere solidali con chi è in condizioni di bisogno».

