Gli 007 Usa: 'La guerra in Ucraina ha decimato le forze speciali russe' (Di venerdì 14 aprile 2023) Una carneficina: quando questo orrore sarà finito capiremo meglio quant morti e feriti è costata la guerra imperialista di Putin. La guerra in Ucraina ha decimato le forze speciali russe, conosciute ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) Una carneficina: quando questo orrore sarà finito capiremo meglio quant morti e feriti è costata laimperialista di Putin. Lain Ucraina hale, conosciute ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. Intercettati i suoi tentativi di avere caccia da Sofia. Allarme per la… - petergomezblog : Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. La Cnn spiega che sono stati intercettati i suoi tentativi di avere aer… - Mf19837 : Ero assente stamattina, ma quindi gli 007 orielani avevano già capito tutto della novità? #oriele - ektorcode : RT @Michele96878048: Nikita ha chiesto di controllare matteo?? Bene gli agenti 007 #nikiters in azione.. bisognerà stare sveglii tutta la n… - ciuppina : RT @Michele96878048: Nikita ha chiesto di controllare matteo?? Bene gli agenti 007 #nikiters in azione.. bisognerà stare sveglii tutta la n… -