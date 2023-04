Glen Powell, star di Top Gun: Maverick, nel disaster movie Twisters (Di venerdì 14 aprile 2023) La star di Top Gun: Maverick, Glen Powell, si prepara ad affiancare l'inglese Daisy Edgar-Jones nel sequel di Twister. Glen Powell è entrato in trattative per affiancare Daisy Edgar-Jones in Twisters, sequel del disaster movie Twister del 1996 diretto da Universal e Amblin Entertainment. A dirigere la pellicola sarà il regista di Minari Lee Isaac Chung, che utilizzerà una sceneggiatura dell'autore di The Revenant Mark L. Smith. Twisters arriverà nei cinema a luglio 2024. Interpretato da Helen Hunt, Bill Paxton, Carey Elwes e Philip Seymour Hoffma nei panni di una squadra di cacciatori di tempeste he dà la caccia al tornado più potente degli ultimi decenni, Twister, uscito nel 1996, ha incassato quasi 500 milioni di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladi Top Gun:, si prepara ad affiancare l'inglese Daisy Edgar-Jones nel sequel di Twister.è entrato in trattative per affiancare Daisy Edgar-Jones in, sequel delTwister del 1996 diretto da Universal e Amblin Entertainment. A dirigere la pellicola sarà il regista di Minari Lee Isaac Chung, che utilizzerà una sceneggiatura dell'autore di The Revenant Mark L. Smith.arriverà nei cinema a luglio 2024. Interpretato da Helen Hunt, Bill Paxton, Carey Elwes e Philip Seymour Hoffma nei panni di una squadra di cacciatori di tempeste he dà la caccia al tornado più potente degli ultimi decenni, Twister, uscito nel 1996, ha incassato quasi 500 milioni di ...

