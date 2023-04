Giustitalia specchio dello stato del giornalismo

Leggi su butac

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ci tocca parlare di nuovo di questa associazione perché dopo l’articolo dell’altro giorno in tanti ci avete segnalato che sulle cronache locali ultimamente è tutto un fiorire di eredità in lire e ritrovamenti fortuiti, e dietro ognuna di queste notizie ci sono sempre loro, gli avvocati di. Qualche titolo d’esempio: Leggo – 4 aprile 2023 – Trova 23 milioni di lire dietro un quadro del XVI secolo: per Bankitalia sono carta straccia, lui chiede giustizia Quotidiano Piemontese – 3 aprile 2023 – Trova un buono postale da 50 milioni di lire e chiede un rimborso di 489 mila euro Corriere del mezzogiorno – 6 aprile 2023 – Trova 23 milioni di lire dietro un antico quadro del padre, ma per la banca d’Italia non valgono più niente Lente Pubblica – 9 aprile 2023 – A Salerno trova buoni postali da 2 milioni di lire: quanto valgono adesso? DayItaliaNews – 3 aprile 2023 ...