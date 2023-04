Giulia Salemi rivela il nuovo progetto e la data per incontrare i fan: “Tenetevi libere” (Di venerdì 14 aprile 2023) Giulia Salemi annuncia il suo nuovo progetto e rivela la data del prossimo evento per incontrare i suoi fan. Ecco le sue parole Giulia Salemi è volata in California per viversi una nuova avventura. La nota influencer ed imprenditrice è amatissima dal pubblico e continua a supportarla giorno dopo giorno. Giulia in quest’ultimo anno ha realizzato importanti progetti e la sua carriera continua a subire meravigliose evoluzioni spaziando da un’avventura all’altra. Negli ultimi mesi Giulia è stata impegnata col Grande Fratello Vip in una versione inedita in studio al fianco del conduttore Alfonso Signorini. Leggi anche –> Oriana Marzoli sorprende con un super annuncio: il suo nuovo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023)annuncia il suoladel prossimo evento peri suoi fan. Ecco le sue paroleè volata in California per viversi una nuova avventura. La nota influencer ed imprenditrice è amatissima dal pubblico e continua a supportarla giorno dopo giorno.in quest’ultimo anno ha realizzato importanti progetti e la sua carriera continua a subire meravigliose evoluzioni spaziando da un’avventura all’altra. Negli ultimi mesiè stata impegnata col Grande Fratello Vip in una versione inedita in studio al fianco del conduttore Alfonso Signorini. Leggi anche –> Oriana Marzoli sorprende con un super annuncio: il suo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilianiErica : RT @RoshIsHere_: Le pubblicità televisive non sono belle neanche la metà dei reel adv di Giulia Salemi. Lei ed il suo team >>> https://t.c… - robertafatta1 : RT @LauraA935: Articolo di 361 Magazine su Giulia ???? e anche Pier ?? #prelemi - jessy93js : RT @ETuttoMagico: Angstrom non vede l’ora di vedere Giulia Salemi al Coachella ?? …e pure noi ?? #prelemi - Rosalbw1 : RT @ETuttoMagico: Angstrom non vede l’ora di vedere Giulia Salemi al Coachella ?? …e pure noi ?? #prelemi - Filomen83869405 : RT @Graziel28460337: E quando vedo questi post prima di commentare devo ripetere almeno 10 volte che amo Giulia Salemi e mi devo contenere… -