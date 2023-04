Gite scolastiche, Bucalo (FDI) risponde a Conte (M5S): “Dov’era quando Valditara ha istituito il fondo da 50 milioni?” (Di venerdì 14 aprile 2023) "Le dichiarazioni del presidente del M5s, Giuseppe Conte, che lancia un pensiero a chi non può permettersi le Gite d'istruzione onestamente mi lasciano alquanto perplessa. Mi chiedo dove fosse Conte quando il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ha annunciato lo stanziamento con un'apposita direttiva di ben 50 milioni di euro per consentire al più alto numero possibile di studenti di partecipare ai viaggi d'istruzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023) "Le dichiarazioni del presidente del M5s, Giuseppe, che lancia un pensiero a chi non può permettersi led'istruzione onestamente mi lasciano alquanto perplessa. Mi chiedo dove fosseil ministro dell'Istruzione e del Meritoha annunciato lo stanziamento con un'apposita direttiva di ben 50di euro per consentire al più alto numero possibile di studenti di partecipare ai viaggi d'istruzione". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Gite scolastiche, Bucalo (FDI) risponde a Conte (M5S): “Dov’era quando Valditara ha istituito il fondo da 50 milion… - vocedelpatriota : Scuola, Bucalo (FdI): perplessa per dichiarazioni Conte su gite scolastiche - Agenparl : SCUOLA, BUCALO (FDI): PERPLESSA PER DICHIARAZIONI CONTE SU GITE SCOLASTICHE - - mondopadano : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 20 aprile con una nuova ricchissima edizione. Ecco la prima pagina, dedicata all'… - chiamamiboh : @87miste Il Castello di Lunghezza tra le gite scolastiche più carine che io abbia mai fatto. Sarà divertente ???? -