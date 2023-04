Giro di Sicilia 2023 | colpo doppio di Alexey Lutsenko | tappa e classifica generale Terzo Albanese

(Di venerdì 14 aprile 2023)per: il kazako domina la quartadeldicon arrivo in quel di Giarre e, oltre ad agguantare il successo parziale, sbaraglia la concorrenza anche in chiave. Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo ha alzato l’andatura sull’ascesa verso l’Etna e si è completamente ribaltata la situazione, con il drappello dei migliori che si è riportato sui fuggitivi, staccandoli. ...

Termini Imerese - Lo svizzero Joel Tudor Suter della Pro Cycling Team ha vinto la terza tappa del Giro di Sicilia da Enna a Termini Imerese di 150 chilometri. Il ciclista, classe 1998 alla seconda vittoria da professionista dopo il titolo nazionale a cronometro l'anno scorso, ha tagliato il

